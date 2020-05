La Stampa:” Prove di federalismo in Italia?”

Mentre la Provincia autonoma di Bolzano approva la sua legge per la Fase 2, le Regioni chiedono al governo di poter decidere da sole cosa riaprire e cosa no a partire dal 18 maggio «sebbene – spiega il coordinatore della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini – sempre in contatto con il governo e con il ministero della salute». Se l’epidemia dovesse riprendere vigore si rischierebbe infatti la chiusura di tutte le attività che stanno riaprendo in questi giorni.

Quel che chiedono le Regioni è di poter gestire anche le riaperture. Per ora la gestione è sempre stata del governo. Sulla base dei decreti del premier Giuseppe Conte, le Regioni potevano intervenire al massimo per stringere maggiormente. Tant’è vero che l’ordinanza del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, di riaprire alcune attività non previste dall’ultimo decreto è stata considerata “nulla” dalla prefettura. «Ora vorremmo essere protagoniste delle decisioni da prendere per organizzare al meglio, sul territorio, la Fase 2» dice Bonaccini. La richiesta è di un Dpcm che il presidente del Consiglio dovrebbe firmare entro la fine della prossima settimana, ovvero il 17 maggio, giorno che precede altre possibili riaperture, ipotizzate o già decise, come ad esempio quella delle messe celebrate con i fedeli nelle chiese. «Stiamo assistendo positivamente alla riapertura di molte attività – ha ancora detto Bonaccini – ma il Dpcm del 26 aprile, nonostante le prime indicazioni, non ha previsto un cronoprogramma relativo alle numerose attività ancora sospese o chiuse». La paura delle Regioni è quella che un lockdown prolungato faccia entrare in una crisi economica irreversibile molte attività produttive regionali.