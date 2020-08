La Spezia è in serie A

Si è conclusa la serie B più lunga della storia del calcio. L’ultima puntata ha visto la squadra della Spezia promossa in serie A La squadra ligure per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la massima serie con sacrificio e merito. La promozione ha un solo nome , Italiano. C’è un po di Napoli e di Castellammare di Stabia nella squadra ligure. Il suo nome è Luigi Vitale che ha dato un grosso contributo alla storica promozione dello Spezia. Nella sfida finale a La Spezia pur perdendo 1-0 grazie al miglior piazzamento nella sessione regolare ha raggiunto l’obbiettivo. Partita fin dal primo minuto dominato dal Frosinone che solo nel secondo tempo ha segnato con Roheden ma non è bastato. Con la promozione della squadra ligure si è completato il quadro delle squadre che si contenderanno il tricolore 2020-21. Onore alla squadra dello Spezia e felicitazioni per i suoi tifosi.