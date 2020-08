La serie A vai in ritiro:Fiorentina

In attesa di annunci ufficiali del club, la società viola ha fatto sapere che per l’inizio della prossima stagione non ci saranno visite mediche, vista l’attenzione con cui il gruppo è stato analizzato nel periodo post-lockdown, e che gli allenamenti non riprenderanno prima del 20 agosto, in una sede ancora da definire, ma che dovrebbe rimanere entro i confini toscani.