La serie A vai in ritiro: Udinese

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.:Udinese

Raduno il 20 agosto al Bruseschi per la squadra bianconera, non è previsto un ritiro in alta quota: la squadra dovrebbe rimanere ad allenarsi a Udine o nelle vicinanze del capoluogo friulano.