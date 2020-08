La serie A vai in ritiro: Lazio

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.: Lazio

Programma già per definito per la Lazio, che si è mossa per tempo: il 20 agosto raduno a Formello, sede abituale degli allenamenti della squadra di Simone Inzaghi, il 23 partenza per Auronzo di Cadore, confermata come sede del ritiro, dove Lulic e compagni rimarranno fino al 3 settembre. Da lì in poi allenamenti a Roma preparando l’inizio della Serie A, programmato per il 19 settembre.