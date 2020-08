La serie A vai in ritiro:Hellas Verona

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.: Hellas Verona

In casa Hellas Verona parla chiaro il comunicato reso noto dal club qualche giorno fa: “sarà la località altoatesina di Santa Cristina in Val Gardena, in provincia di Bolzano, collocata fra Ortisei e Selva di Val Gardena, a 1428 metri di altitudine, ad ospitare il ritiro estivo della squadra gialloblù, dal 22 agosto al 6 settembre prossimi”