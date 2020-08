La serie A vai in ritiro: Cagliari

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.: Il Cagliari

Il neo Cagliari di Di Francesco si ritroverà all ‘Asseminello il 18 agosto. prima d’iniziare la stagione 2020-21. il ritiro dei sardi sarà diviso in due parti. La partenza per la prima parte del ritiro fissata all’indomani, con la squadra che resterà fino al 22 ad Aritzo. Seconda parte del ritiro ancora ad Assemini, dal 24 al 13 settembre. Una settimana dopo ci sarà l’inizio del campionato.