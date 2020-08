La serie A va in ritiro:Benevento

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.:Benevento

Serie A riparte dunque dal Benevento. Da oggi, infatti, i giallorossi sono al lavoro in Austria e di fatto aprono la nuova stagione della massima serie. Ieri mattina, prima del trasferimento a Napoli in bus e del decollo per Seefeld, la truppa giallorossa ha sostenuto i test fisici e medici nella palestra B Fit con la supervisione di Alimonta e Cenci e del dottor Salvatori: una seduta utile a raccogliere i primi dati sulla condizione del gruppo. Da oggi si farà subito sul serio e Inzaghi metterà sotto torchio la truppa per ripartire dalla fantastica stagione appena chiusa con la conquista della Serie A a suon di record

Ecco i convocati

PORTIERI: Piergraziano Gori, Igor Lucatelli, Nicolò Manfredini, Lorenzo Montipò; DIFENSORI: Francesco Rillo, Federico Barba, Luca Antei, Luca Caldirola, Davide Gentile, Kamil Glik, Gaetano Letizia, Christian Maggio, Christian Diego Pastina, Alessandro Tuia, Massimo Volta; CENTROCAMPISTI: Abdallah Basit, Lorenzo Del Pinto, Perparim Hetemaj, Riccardo Improta, Roberto Insigne, Oliver Kragl, Davide Masella, Siriki Sanogo, Pasquale Schiattarella, Andres Tello, Nicolas Benito Viola, Dejan Vokic; ATTACCANTI: Giuseppe Di Serio, Gabriele Moncini, Marco Sau.