La serie A va in ritiro: Torino

Inizia su Persemprenapoli una nuova rubrica. Tutte le notizie , le curiosità dei ritiri della serie A.:Torino

Dopo la presentazione ufficiale allo stadio Grande Torino, Marco Giampaolo si prepara a dirigere il suo primo allenamento da tecnico del Torino. I granata, infatti si ritroveranno per il raduno ufficiale di inizio stagione alle 18 al Filadelfia dove, per l’occasione, saranno presenti oltre alla squadra eallo staff tecnico anche tutti i dirigenti della società. A partire dal Presidente Cairo e dal direttore sportivo Vagnati che, dopo essere intervenuti a lungo nella conferenza di presentazione di Giampaolo, si sono poi recati direttamente al Filedelfia dove attenderanno di vedere all’opera il Toro di Giampaolo. Filadelfia, il raduno del Torino Ore 16:40 Alla spicciolata arrivano anche i primi calciatori: Izzo e Bremer, Ansaldi e Ujkani ma anche Belotti, Berenguer e Lukic. E soprattutto il primo e per il momento unico acquisto del Toro: Rodriguez che si appresta a calcare per la prima volta il terreno del Filadelfia. Ore 16:30 Al Filadelfia iniziano ad arrivare i primi protagonisti granata. Dopo la lunga conferenza in occasione della presentazione di Marco Giampaolo, che si appresta a dirigere il suo primo allenamento, Cairo e Vagnati sono arrivati immediatamente al campo sportivo in attesa dei giocatori.