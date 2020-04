La sanità milanese:”I tamponi per le case di riposo? Se li comprassero loro”

Assurdi ritardi nell’effettuare i tamponi per le case di riposo della zona lombarda. A differenza delle strutture sanitari e delle istituzioni sanitarie che stanno facendo fronte comune con le case di cura campane, in Lombardia c’ è un vero e proprio abbandono delle istituzioni sanitarie verso dei poveri vecchietti che stanno aspettando da tanto tempo di fare i tamponi Questo per confermare che la sanità campana non ha niente da invidiare alle sanità delle altre regioni ed in particolare a quella tanto decantata lombarda. Rispettare la terza età è una qualità che solo i popoli civili hanno. E adesso Fontana che dice? Ai posteri l’ardua ma molto ardua sentenza. fontanaL’assurda notizia ce la riporta il Corriere della Sera di oggi.

“Delle 161 Rsa di competenza di Ats Milano, solo 30 hanno ricevuto i tamponi da inizio epidemia. Per un totale di 1.671 tamponi, su 16mila ospiti complessivi. Dopo l’arrivo ufficiale dei tamponi nelle Ats lombarde lunedì 6 aprile, e i primi test effettuati «in emergenza» nelle strutture più colpite da contagi e decessi, le richieste delle Rsa di tamponare ospiti e dipendenti sono rimaste in coda. E, nella maggioranza dei casi, inascoltate. Ieri l’Ats Milano ha inviato alle strutture per anziani della provincia una comunicazione (riprendendo quella del 10 aprile) che getta ulteriore confusione tra le Rsa, molte delle quali al centro delle inchieste della Procura: l’agenzia precisa che «la fornitura dei tamponi dev’essere autonoma», ossia che sono le strutture stesse a doversi occupare del loro approvvigionamento. L’Ats provvederà soltanto al «doppio test per la ricerca SARS-CoV-2 a conclusione della quarantena degli operatori sociosanitari». Questo nonostante nella delibera del 30 marzo la Regione indichi che le Rsa debbano tamponare ospiti e dipendenti sospetti «in raccordo con Ats». «Le strutture sono tutte in coda — spiega Marco Petrillo, vicepresidente di Uneba Lombardia —. Richiedono i tamponi compilando i file delle Ats e aspettano di essere contattati. Ma la risposta tarda ad arrivare. E con l’ultima comunicazione l’Ats Milano sembra “sfilarsi”». Ritardi (o silenzi) che si sommano a quelli per ottenere gli esiti: «All’Ats Insubria occorrono anche 20 giorni di attesa per avere l’esito di un tampone”