La Roma regala il primo dispiacere al nuovo presidente.

La Roma regala il primo dispiacere al presidente americano Friedkin ,

La squadra giallo rossa dimostra con il Siviglia la sua pochezza sia dal punto di vista tattico e sia dal punto di vista tecnico e tattico.

La Roma non riesce a superare la propria area di rigore in quanto il pressing della squadra iberica è continuo e di squadra. La prima azione è di Ocampos con un tiro a giro ma il portiere romano devia in angolo.

Ancora Kundè al 12′ di testa colpisce la traversa. Il Siviglia è padrone della partita. La Roma è poca cosa e si vede.

Al 21′ il Siviglia passa in vantaggio con una bell’azione di Requillon ma la papera del portiere è evidente ed palese.

La domanda sorge spontanea non era meglio fare giocare un portiere bravo ed esperto come Mirante. Il Siviglia non si ferma e al 29′ Navas imbeccato dal centrocampo bianco rosso salta il portiere( mai più eufemismo fu azzeccato).

La Roma si sveglia dal sonno e con Zaniolo tenta la via del goal . Il tiro del giocatore della Roma viene contratto in angolo dalla difesa del Siviglia.

E’ un fuoco di paglia perchè al 45′ il Siviglia raddoppia Dopo un’azione di contropiede impostata da Easy Near la Roma capitola per la seconda volta.

Nei secondi 45′ la Roma tenta di reagire ma la reazione non è costante. Solo due azioni La prima con Mykitariam e la seconda con Cristante.

In entrambi i casi niente di fatto. Il Siviglia invece colpisce un’altra traversa con una punizione magistrale di Banega. La sfida finisce.

La Roma perde e viene eliminata. Per il presidente americano il primo dispiacere e chi ben comincia……