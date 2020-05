La Repubblica:” Ecco le decisioni della FIFA”

No alle gare a tempo ridotto, sì alle cinque sostituzioni. Secondo i media spagnoli, la Fifa sarebbe pronta a dare l’ok ad alcuni cambi regolamentari in vista della ripresa del calcio mondiale, forse già nella prossima settimana. L’aumento del numero dei cambi era già stato valutato da tempo dalla Federazione internazionale e dovrebbe diventare realtà, per evitare di sovraccaricare squadre già costrette a tantissimi impegni ravvicinati per riuscire a chiudere la stagione entro il 3 agosto.

I cambi potranno essere effettuati però soltanto in tre momenti della gara, e non effettuando cinque sostituzioni una alla volta: un sistema che in Italia è già adottato nel campionato Primavera e in Serie C. Nessun cambiamento per quanto riguarda la durata delle partite: la proposta del direttore dell’Assocalciatori inglese, Gordon Taylor, è stata quindi bocciata. Secondo indiscrezioni, la Pfa aveva proposto addirittura la riduzione a soli 45 minuti di gioco.