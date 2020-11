La peggio gioventù. Gli untori dell’Italia siete voi

Di Vincenzo Famiglietti

Il boom di contagi dopo le vacanze estive. Il ritorno aggressivo del Covid in autunno, alimentato da asconsiderati assembramenti di giovani dalla testa troppo leggera, feste-autorizzate e non- di ballo, sballo, fumate e intrugli assortiti.

La grave irresponsabilità di un’ampia parte della gioventù italiana rimbalza da nord a sud della penisola. E diventa oggi ancora più attuale, in seguito all’inchiesta aperta in Sardegna: nel mirino i proprietari di noti locali notturni, accusati di aver esercitato pressioni su politici locali in cambio di autorizzazioni ad aprire i battenti.

Ma partiamo da un imbarazzante, però realistico, ed impopolare j’accuse. Molti giovani italiani si sono dimostrati, in piena pandemia, degli emeriti incoscienti. Per non dire di peggio. I guai grossi sono iniziati a luglio. Con l’arrivo delle vacanze. Tutti avevamo voglia di vivere, di dimenticare i dolori del lockdown, okay, ma era indispensabile rispettare le regole di sicurezza. Altrimenti sarebbe stato il patatrac. E difatti ci siamo arrivati.

In tanti, età media 20-35 anni, sono sbarcati sulle spiagge dorate della Sardegna, o sono volati nelle isole greche (soprattutto Mykonos e Santorini) o alle Baleari, in cerca non tanto di sole ed acqua cristallina, ma di vita notturna. Di movida. Di un’estate spericolata. Ravvicinata. Gomito a gomito. Di strofinio di corpi. Al diavolo mascherine e raccomandazioni sul distanziamento fisico. E i risultati si sono visti. Drammatici. La seconda ondata di Covid è stata travolgente come uno tsunami. A causa soprattutto, non solo di loro certo, dei troppi imberbi che non hanno saputo resistere alle subdole tentazioni. Ed anche dei loro irresponsabili genitori. Dal popolo della notte è arrivato in virus in famiglia, sul posto di lavoro, nelle strade e nei negozi.

Se si fosse stati più attenti non si sarebbe arrivati ai preoccupanti dati contagio di oggi. Troppi hanno sbagliato, certo, anche le autorità con controlli a volte poco approfonditi. Ma molti giovani sono stati il gradino più alto della strafottenza e dell’inciviltà civica.

Proviamo anche a tracciare un identikit del giovane untore. In gran parte, figli della borghesia, dei ceti più abbienti. Per andare a danzare al Billionaire o al Pacha di Ibiza servono parecchi sghei. Per tracannare un drink dopo l’altro ne occorrono molti di più. Ed è assurdo e indecente che proprio i figli delle generazioni più evolute socialmente ( e in via teorica sul piano culturale) si siano dimostrati i meno educati, i meno istruiti, gli incapaci di tutelare se stessi ed i più deboli. Quelli della serie chissenefrega.

Nel caso di Napoli, da settembre in poi si è registrato, ad esempio, un preoccupante aumento di positività nel quartiere Posillipo. Marina B, da anni residente in zona, racconta: “Al rientro dalle vacanze moltissimi figli di amiche si sono ritrovati con i sintomi del Covid, e tutti tornavano da vacanze all’insegna del più sfrenato divertimento notturno”. Ed aggiunge “sono tutti figli di noti professionisti, gente con tanti soldi in tasca, per lo più genitori separati…”.

Gli stessi che magari spendono 10-20 mila euro per un master a Milano o per frequentare le prestigiose università, poi si rivelano tanto ciucci nella vita reale da far invidia a Pinocchio.

Non c’è tanto altro da aggiungere. Colpa tanta di questa gioventù sbandata ed egoista. E di genitori che hanno a loro volta smarrito da anni valori e punti di riferimento. In altri tempi ( e non c’era un’epidemia in atto), il giovane che faceva i capricci per andare in discoteca, sarebbe stato mandato a letto senza cena. Altro che riempirgli il portafogli.