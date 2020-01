La Nuova Ferrara:” Petagna al Napoli ma a Giugno”

L’edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in prima pagina: “Petagna resta alla SPAL fino a giugno. Ma è già del Napoli”. Manca solo la firma, che arriverà dopo le visite mediche odierne, ma Andrea Petagna da oggi sarà un giocatore del Napoli per circa 18 milioni di euro più bonus. Poi resterà in prestito alla SPAL fino a giugno. Ci ha provato, la società azzurra, ad acquistarlo prima, ma non c’è stato nulla da fare. Per la squadra di Semplici, la punta di Trieste – scelto per motivi tattici ben precisi – è troppo importante per tentare di conquistare la salvezza.