La Lupa sta cambiando pelle e padrone

La firma del preliminare d’acquisto per la cessione della Roma dal gruppo di James Pallotta a quello di Dan Friedkin è ormai vicinissima. Il “re della Toyota” negli States era stato a un passo dalla firma già a gennaio, dopo che i suoi legali erano arrivati in Italia per definire i dettagli e portare un’offerta che superava i 700 milioni di euro, la più alta mai presentata per l’eventuale vendita di un club italiano. Dopo il coronavirus, però, la cifra è scesa fino ai 450 milioni e 80 per il calciomercato. Dopo gli ultimi incontri, si è quindi a un passo dalla conclusione della trattativa.

Cessione Roma, ora cosa manca?

Tecnicamente, prima del closing ci saranno ancora dei passaggi burocratici: passeranno altre 4-5 settimane, comunque non oltre i due mesi, a quel punto Dan Friedkin sarà il nuovo presidente del club giallorosso.

Chi è Dan Friedkin?

Dopo nove anni, James Pallotta aveva ormai deciso di lasciare nelle mani di un gruppo solido. E certamente questo legato a Dan Friedkin lo è. Si tratta di un gruppo ramificato su più fronti: catene di alberghi di lusso, cinematografiche, automobili con 5mila dipendenti e fatturato altissimo.