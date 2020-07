La Juve vince di rigore il tricolore.

La Juve supera la Lazio è mette le mani sul tricolore nel grigiore più totale. Lo fa alla sua maniera. Segnando di rigore e giocando un calcio noioso e sonnolento favorito da un orario calcistico assurdo per l’italiche abitudini. La sfida nel primo tempo regala solo due emozioni. La prima con il palo di Alexandro e quello d’immobile. Nel secondo tempo la svolta della partita Andersson colpisce di ascella un tiro di CR7, Orsato assegna, in maniera errata ma scientifica la massima punizione che Ronaldo segna (51’). Rigore assurdo perché le immagini confermano che prima il pallone va verso l’ascella e poi tocca la mano. Una regola assurda quella del fallo di mano che deve immediatamente essere abolita l’anno prossimo e che quest’anno ha creato solo rigori fasulli. Dopo due minuti il raddoppio della Juve. Felipe vien pressato da Dybala e Ronaldo, sbaglia, Dybala passa a Ronaldo che segna il più facile dei goal (54’). La squadra bianco-nera sfiora il goal con Ronaldo che di testa colpisce la traversa. La Lazio reagisce con un tiro di Andersson. A 7’ minuti dalla fine l’arbitro assegna il rigore alla Lazio per fallo di Bonucci su Immobile. Batte lo stesso Immobile ed è 2-1 e raggiunge lo stesso Cr7 a 30 goal. L’ultima emozione è una punizione di Milinkovic Savic che il portiere bianconero respinge togliendo il pallone dall’ incrocio dei pali. La sfida vince e la Juve mette le mani su un campionato mai più falsato di questo. Adesso Sarri può esultare per il suo scudetto vinto in albergo.