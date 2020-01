La Juve vince contro i fantasmi romani

La Juve vince contro i fantasmi della Roma nella sfida di ottavi di finale di coppa Italia e si prepara ad affrontare il Napoli, reduce dalla magica serata del San Paolo. La sfida nei primi venti minuti vede la Juve che gioca fraseggiando e la Roma aspettando i bianconeri per ripartire. Il risultato di questo tatticismo è una partita noiosa. La Juve sblocca al 26’,il risultato con il solito Ronaldo. L’azione è iniziata da un passaggio di Rabiot a Matuidi il quale passa ad Higuain, quest’ultimo passa a Ronaldo che batte il portiere giallo-rosso. La Juve raddoppia con Betancour al 37’. Finito il tiro a bersaglio alla porta giallo-rossa? No, alla fine del primo tempo Bonucci segna. L’azione sembra essere viziata da un fuorigioco ma il Var dice che il goal è regolare. Nel secondo tempo c’è un sussulto della Roma. Al 45’ prende un palo con Kalinic fin allora spettatore non pagante. La Juve risponde con Higuain il cui tiro sbatte sulla traversa. La Roma si rifà sotto e con un bel tiro di Under che si stampa sulla traversa e poi gonfia la rete( 49’) La Roma cerca di non perdere tempo e pressa alto la Juve ma rischia anche parecchio in contropiede. Al 55’ la Florenzi sciupa l’occasione per riaprire la partita. Nel finale Kalinic sciupa il secondo goal. Purtroppo i fantasmi dei giocatori della Roma si materializzano tardi. Passa la Juve che affronterà la vincente tra Torino e Milan e chissà se ci sarà un derby.