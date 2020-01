La Juve di Sarri è Ronaldo dipendente

All’Alianz stadium la Juve affronta il Parma in una sfida che interessa non solo i tifosi nero-azzurri ma soprattutto i tifosi del Napoli sia perché la Juve sarà la prossima squadra che il Napoli affronterà in campionato in una sfida che vedrà il ritorno di due traditori come Sarri ed Higuain, sia perché il Parma precede la squadra azzurra in classifica. La sfida nel primo tempo risulta essere molto noiosa. Il gioco monocorde e monotattico trasforma il sarrissmo in sonnismo. La Juve cerca con una manovra sterile di sfondare le due linee parmensi disposte da D’ Aversa. Là squadra parmigiana aspetta senza ansia e in maniera paziente l’evolversi della manovra bianconera. Non si segnalano azioni particolari. Tatticamente la Juve è bloccata perché Pjanic è francobollato da Kucka. Il primo tiro è di Ronaldo che defilato cerca di battere a rete ma Sepe aiutato da Bruno Alves devia in angolo. Al 42’ la Juve passa in vantaggio con la solita fortuna che l’aiuta da sempre. Ronaldo tira ma il pallone è deviato da Darmian e finisce in fondo alla rete. La sfida nei primi 45’ finisce qui. Nel secondo tempo la Juve cerca di chiudere la pratica. Ci prova Danilo ma Sepe toglie il pallone dalla porta e con la punta delle dita devia il pallone sul palo. Il Parma però è vivo e con Corneliuson, segna il pareggio Calcio d’angolo dalla destra e il danese gela il popolo juventino con un bel colpo di testa (55’) La Juve ferita risponde due minuti dopo raddoppiando. Al 57’ ci pensa ancora Ronaldo su assist di Dybala. Il Parma di contro compie belle azioni in contropiede ma l’assenza di Gervinho e quella di Kulusescky che pur presente in campo non incide sulla partita non portano i frutti sperati. Allora la squadra parmense cerca con il tiro da lontano di pareggiare. Ci provano Hermani e Kutric ma S…si supera in entrambi i casi. Ultima, in ordine di tempo, azione è del Parma con Sprocati che manca il goal da pochi passi. La sfida finisce 2-1 per la Juve. Tale vittoria conferma che la Juve è Ronaldo dipendente e che la bellezza del calcio di Sarri è un antico e dolce ricordo della Torcida azzurra.