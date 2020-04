La genetica utile nella lotta al Covid -19

Perché in un ambiente di lavoro o di uno stesso nucleo familiare ognuno reagisce in modo diverso all’ infezione da Covid -19? La risposta ce il Tgr Leonardo. Prima si parlava di sfortuna oggi sappiamo che la risposta è scritta nella genetica. Infatti quando un virus si agganciano alle cellule si attivano molti meccanismi diversi che consento di lasciarlo entrare, bloccandolo, modificandolo o lasciarlo distruggerlo. A spiegarcelo è il professor Novelli direttore di Genetica Medica dell’Università di Tor Vergata a Roma. Ecco le sue parole:” Questi processi sono regolati da geni. Questi variano da persona a persona in modo tale che ognuno di noi possa avere una risposta immunitaria diversa all’ infezione. Questo spiegherebbe la presenza di asintomatici. lievemente sintomatici o gravemente sintomatici. Spiegherebbe anche la maggior resistenza delle donne e la maggiore suscettibilità dell’uomo. E’ compito di noi genetisti-continua il professore Novelli, capire come funzionano i portoni d’ingresso e le chiavi molecolari che li aprono. Noi sappiamo che ci sono almeno tre o quattro portoni che sono differenti l’uno dall’ altro ed è importante sapere ciò perché anche ai fini di un vaccino o di farmaci come gli anticorpi monoclonali che possono riconoscere alcune zone . Il secondo gruppo di geni che stiamo studiando ed osservando sono quelli della risposte immune, cioè quella risposta individuale con la produzione delle cellule immunocompetenti che distruggono il virus. Anche questa risposta è geneticamente determinata anche perché non ci dimentichiamo un contatto precedente quindi non avendo avuto un vaccino interno. L’unica risposta che abbiamo è quella della risposta innata e geneticamente definita è stiamo cercando di capire come questa orchestra collabora e si attiva in gruppo di persone diverse. In genetica la variabilità fa la differenza. Infatti noi siamo così diversi tra di noi che il nostro genoma sembra unico e irripetibile. Tuttavia alcune differenze possono essere più frequenti in un gruppo rispetto ad un altro. Così stiamo ricercando la spiegazione facendo uno studio su un gruppo di persone di origine cinese, iraniana e europea. Per fare ciò abbiamo dato vita ad un consorzio di 29 università diverse. La risposta genetica è importante anche per la scelta dei farmaci più adatti per ogni caso. Ognuno di noi risponde in maniera diversa al farmaco al momento e alla dose giusta. Quindi è inutile dare un farmaco quando si sa in partenza che non funziona. Per scoprire ciò è utile un solo studio, quello sulla genetica.