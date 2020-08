La Gazzetta dello Sport :” Ecco i dettagli della cessione Koulibaly!”

Kalidou Koulibaly andrà via da Napoli, scelta definitiva da parte della società dopo la brutta prova di Barcellona. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis per il suo difensore chiede 100 milioni di euro, cifra forse troppo alta post Covid-19, per questo motivo non è da escludere che alla fine il Napoli decida di accettare la proposta di 70 milioni da parte del Manchester United.