La furia del Borussia si abbatte sullo Schalke 04

Il calcio riprende dopo la grave pandemia che ancora oggi produce vittime su vittime. Lo fa partendo dalla Bundesliga e da una sfida ad alti contenuti emotivi e tecnici . La sfida si gioca a Dortmund e le sfidanti sono i giallo -neri del Borussia D. e lo Schalke 04. La partita come da disposizione del governo tedesco si gioca a porte chiuse ed i giocatori devono rispettare delle norme semplici. Le squadre non sono entrate insieme come si fa normalmente. I panchinari sono muniti di mascherine, anche se i mister raramente mettono la protezione davanti al naso e alla bocca. La sfida è importante perché pur essendo a porte chiuse, in Germania è sempre il derby del carbone. La sfida vede per tutta la partita una sola squadra, il Borussia che ha nelle stelle Brandt , Guerrero e nel bisonte Halland le armi per tramortire i blu dello Schalke 04. Al 10’ il primo caso VAR dopo il Covid ed anche il primo errore arbitrale in verità. Una sponda di Halland viene fermata da una mano galeotta che impedisce che il pallone arrivi in area. L’arbitro va a rivedere le immagini ma non assegna il rigore. Dopo poco è lo stesso Halland, al 23’, a sfiorare un goal. Cross di Hazzard, colpo di testa di Sanè e il sosia di Haller, ex giocatore di Juve E Bologna ed ex nazionale tedesco, tira al volo e manda fuori. Lo Schalke 04 si vede una volta davanti al portiere giallo-nero. Ci prova Caligiuri ma il suo doppio tentativo è fermato dall ’inoperoso fino ad ora portiere del Borussia. Il goal sembra nell’area. Arriva dopo un tacco di Brandt, che giocatore sarebbe l’ideale per il Napoli, che smarca Hazzard cross rasoterra e Halland come un rapace, nonostante la sua stazza batte il portiere dello Schalke 04 al 28.’E’ il primo goal del dopo Covid- 19. E se a segnare è una giovane stella allora si può sperare in radioso futuro non solo per la Germania ma per l’Europa intera. Ed è bello vedere il pallone rotolare nel fondo di una rete , è come baciare una bella donna dopo tanto tempo. La furia giallo nera non si ferma però. Rilancio sbagliato del portiere Schubert il pallone arriva a Brandt che vede l’inserimento del campione Europeo Guerrero che batte l’impacciato numero 1 dello Schalke. Continua il Borussia al 40′ con un gran tiro di Dhoud su cui s’immola Sanè. Il pallone va in angolo. Il primo tempo finisce 2-0. La cattiva giornata dello Scalke continua dopo poco l’inizio del secondo tempo quando Hazzard segna il tre a zero(47′).Azione di contropiede Brandt fa ripartire l’azione , il pallone arriva a Halland, questo prima di subire un fallo lancia Hazzard,fratello del fuoriclasse del Chelsea e anche lui buon giocatore, che entra in area e con un diagonale batte Schubert che deve prendere il pallone dal fondo della porta per la terza volta. La furia giallo-nera finisce con il goal di Guerrero che approfitta di un passaggio di Halland e segna. La sfida finisce qui. Alla fine i giocatori del Borussia per rispetto ai tifosi giallo-neri vanno sotto il muro tedesco ad esultare. E’ tornato il calcio. Adesso non lo fermiamo e speriamo che si rispettino i protocolli. Anche a porte chiuse i tifosi hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa che li rende felici.