La famiglia DeLa saluta la città di Castel di Sangro

La famiglia De Laurentiis nella persona del padre Aurelio e del figlio Edo saluta la calorosa città di Castel di Sangro sede del ritiro e i tifosi accorsi ad osservare i propri beniamini prima dell’inizio della stagione del riscatto.

Edo DeLa: “Sono contento di essere qui, in questa regione fantastica, sono contento anche per l’affluenza dei tifosi che possono vedere qualche allenamento, ci mancava il loro calore, un plauso all’organizzazione cittadina, siamo arrivati in un luogo di grande valore, con strutture di un certo livello, con persone che hanno ribaltato questo posto, la Svizzera dell’Abruzzo, io la chiamo così”,

Aurelio DeLa: “Hanno dimostrato con i fatti di fare quello che altrove non si può fare, la regione ci ha messo del suo, è stata la prima ad aprire ai tifosi seppur con una presenza ridotta e non è poca cosa. Ora si sta adoperando per aumentare anche ai concerti questo numero perché l’impianto è straordinario, di 7mila posti ed è diviso in settori, spero si possa raddoppiare almeno il numero a 2000”.