La diabolica Inter manda all’inferno il diavolo ed aggancia la vecchia signora

Inter – Milan è la partita più importante della 23 esima giornata. La sfida è molto importante anche per i tifosi del Napoli visto che la semifinale di Coppa Italia vedrà mercoledì 12 la squadra nero-azzura sfidare il Napoli. I primi 45’ sono del Milan. La squadra allenata da Pioli gioca un ottimo primo tempo schiacciando nella propria area i giocatori di Conte che raramente si affacciano verso un inoperoso Donnarumma. La squadra del Milan infatti vince tutti i duelli a centrocampo. Sembra essere un Milan indiavolato. La prima vera azione si verifica al 10’ quando Chalanoglou colpisce il palo. L’Inter è timida e risponde con un colpo di testa di Godin. Poi è Brozovic che con un tiro mette in difficoltà Donnarumma .Il Milan vince tutti i contrasti a centrocampo Il goal del vantaggio arriva con Rebic che sfrutta un colpo di testa di Ibra. Il Milan raddoppia dopo poco con Ibra che di testa batte Padelli. Sembra finita ma il calcio è imprevedibile assai. La partita si riapre nei secondi e decisivi 45’ L’Inter entra in campo con il piglio del suo allenatore. Infatti al 50’ Brozovic segna con un bel tiro. Subito dopo segna anche Vecino che riporta in parità la beneamata L’Inter non si ferma più anzi al 70’ Lukaku con un tiro a giro cerca il terzo goal ma il pallone va fuori. Come fuori della partita esce il Milan e soprattutto Ibra. I giocatori rosso-neri avvertono la mancanza del loro leader e si fermano. I nero-azzurri ne approfittano e con De Vrji di testa segnano il 3-2. Al 80’ Erikseen colpisce l’incrocio dei pali con una punizione da lunga distanza. Il Milan colpisce anche un palo con Ibra. Ma è Lukaku che fissa il risultato sul 4-2 mandando al diavolo il Milan e agganciando la vecchia signora in testa al campionato