La coppa Italia fa bella mostra in conferenza stampa

Una bella sorpresa durante la conferenza stampa tenutesi a Castel di Sangro. Infatti è stata messa in bella mostra la Coppa Italia vinta nel giugno scorso sconfiggendo ai rigori l’odiata signora in bianconero. La coppa Italia ha tenuto in dolce compagnia il presidente DeLa, il mister Gattuso ed il direttore Cristiano Giuntoli.