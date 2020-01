La coppa Italia , da coppetta a salva-stagione

Va di moda dire la coppa Italia non c’interessa ma se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Questo turno di Coppa Italia ha confermato che tale trofeo serve eccome. Infatti parecchie squadre si sono rigenerate ed hanno trovata in essa un’ancora di salvataggio. La prima che si è parzialmente rigenerata è il Napoli .La squadra di Gattuso veniva da partite in cui ci sarebbe voluto un prete ricchione. Infatti i goal avuti sono arrivati per sfortuna, per disavventure o papere dei giocatori che avevano buttato giù il morale della banda Gattuso. Con il Perugia invece si è vinto la prima del 2020 per 2-0 Non è che si è giocato bene ma almeno si è vinto e soprattutto si è passato il turno Vittoria che ha permesso al Napoli di passare e di affrontare il 21 gennaio la Lazio per i quarti di finale. La coppa Italia per gli azzurri è fondamentale. Vincere vorrebbe dire andare direttamente in Europa League senza sperare nei piaceri altrui. Sarebbe mortificante per una squadra che fino adesso ha raggiunto grandi traguardi prima impensabili. A rigenerarsi è stata anche la Fiorentina di “ braccio di ferro “ Iachini. La squadra toscana vista in coppa è la copia bella di quella di campionato. La squadra di Iachini in campionato ha dimostrato tutte le paure legate alla posizione di classifica. In coppa Italia è apparsa invece spensierata tanto da battere una grande Atalanta. Altra compagine rigenerata è il Milan. La cura Ibra va molto ma molto bene. La squadra ha abbandonato le sue paure e le sue pause e adesso è pronta a tentare il colpo Europeo. Si è rigenerato anche Piantek che non segnava da tempi immemori. La Roma e l’ultima in ordine di tempo che si è rigenerata. La Coppa da tutti snobbata alla fine è diventata l’ancora di salvataggio di parecchie squadre che in essa vedono l’unica via d’uscita dal fallimento stagionale.