La conferenza integrale di Gattuso

Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa

Com’è andata la prova per Barcellona? “Bene, partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo tempo. Anticipo che meritavo l’espulsione, i toni li hanno accesi entrambe le panchine. E’ stato un buon test prima di Barcellona”.

Bisognerà fare gol. “Sono partite diverse, la Lazio è fisica, abbina qualità, loro hanno più qualità e sarà diverso. Dovremo giocare da squadra, ce la giocheremo e sappiamo che servirà un’impresa. Per farla dovremo essere liberi di testa”.

Sul ko di Insigne: “E’ un po’ preoccupato, ha sentito un fastidio, entro 48 ore farà una risonanza e vedremo se riuscirà ad esserci”.

Un bilancio dal suo arrivo? “Abbiamo chiuso a 38 punti il girone di ritorno, numeri importanti, ora lo posso dire: giocare 12 gare di lockdown ad obiettivo già raggiunto non è stato facile, sapevo che avremmo perso un po’ di cattiveria e mentalità ma i ragazzi mi hanno seguito, anche se tante gare potevamo fare meglio. Abbiamo lasciato punti, 12 gare senza obiettivi andando a cercare motivazioni non è stato facile. Ce lo porteremo dentro, è stato un altro sport. Non c’è calcio senza atmosfera, manca l’adrenalina”.

Anche la Juve ha perso le ultime. “Questo ti fa capire quanto è dura restare collegati, servono stimoli, se si spegne l’interruttore è un casino. Non c’è un interruttore che spegni e riaccendi, stare sul pezzo non è facile”.

Marcare Messi. “Io? Nei sogni, forse alla playstation di mio figlio…”.