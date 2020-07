La conferenza integrale di De Zerbi

Cade il Sassuolo al San Paolo, sconfitto dal Napoli 2-0 dopo una gara con tantissimi episodi arbitral. La conferenza stampa del tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi.

Sui gol annullati

“Credo che il Var abbia migliorato il calcio. Dà fastidio perchè arriva in ritardo e ti toglie l’emozione del gol”.

Soddisfatto della gara?

“Sarei soddisfatto se avessimo vinto la partita. Nel primo tempo ci hanno annullato due gol ed Ospina ha fatto grandi parate, questo vuol dire che abbiamo fatto bene anche nella prima frazione. Se posso fare un rimprovero ai miei, credo che dobbiamo essere più determinati in zona gol”

Che obiettivo vi date per questo finale? I 20 gol di Caputo possono esserlo?

“La fermo subito. Il nostro obiettivo è arrivare ottavi in campionato, la priorità è la squadra. Poi vogliamo far raggiungere i 20 gol a Caputo ed i 15 a Berardi, ma questi obiettivi dei singoli devono essere sentiti anche da tutta la squadra”.