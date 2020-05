La Cina vuole riparare al danno fatto con terapie tradizionali

Il governo cinese sta promuovendo pesantemente le medicine tradizionali come trattamenti per COVID-19. I rimedi, una parte importante del sistema sanitario cinese, vengono persino inviati in paesi come l’Iran e l’Italia come aiuti internazionali. Ma gli scienziati al di fuori della Cina affermano che è pericoloso sostenere terapie che devono ancora essere dimostrate sicure ed efficaci.

Al momento non esistono trattamenti comprovati per la mortale malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, sebbene molti paesi stiano sperimentando farmaci esistenti e sperimentali. Finora, solo uno – il remdesivir antivirale – ha dimostrato, in studi di controllo randomizzati, di avere un potenziale per accelerare il recupero .

In Cina, alti funzionari del governo e media statali stanno spingendo una serie di medicina tradizionale cinese (MTC) come efficaci per alleviare i sintomi di COVID-19 e ridurre i decessi per malattia. Tuttavia, non esistono dati di prova rigorosi per dimostrare che i rimedi funzionano.

Coronavirus e COVID-19: tieniti aggiornato

Sebbene l’efficacia di alcuni rimedi TCM per COVID-19 sia in fase di test, alcuni ricercatori affermano che le sperimentazioni non sono state progettate rigorosamente e difficilmente produrranno risultati affidabili. Funzionari governativi e professionisti della MTC ritengono sicuri i rimedi perché alcuni sono stati utilizzati per migliaia di anni, ma sono stati segnalati effetti collaterali significativi.

“Abbiamo a che fare con un’infezione grave che richiede trattamenti efficaci. Per TCM, non ci sono prove valide, e quindi il suo uso non è solo ingiustificato, ma pericoloso “, afferma Edzard Ernst, un ricercatore in pensione con sede nel Regno Unito di medicinali complementari.

Altri leader mondiali hanno promosso trattamenti non dimostrati per COVID-19. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spinto l’uso dell’idrossiclorochina, un farmaco antimalarico con significativi effetti collaterali, la cui efficacia contro COVID-19 è ancora allo studio . E il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha anche affermato che una bevanda a base di erbe può curare le persone di COVID-19 .

Ma le affermazioni di quei leader sono state criticate dagli scienziati nei loro paesi. Al contrario, in Cina, le critiche alla MTC sono tenute mute. L’industria vale miliardi di dollari all’anno e riceve un supporto governativo aggressivo.

“Umidità nociva”

La MTC si basa su teorie sul qi, che si dice essere un’energia vitale che aiuta il corpo a mantenere la salute. Zhang Boli, presidente dell’Università di medicina tradizionale cinese di Tianjin e membro della squadra nazionale che guida la risposta della Cina allo scoppio del coronavirus, ha affermato che i casi più gravi potrebbero essere attribuiti a una “umidità nociva”, che può causare il ristagno del qi.

A marzo, i rimedi TCM costituivano alcuni dei trattamenti raccomandati dal Ministero della salute cinese per COVID-19 e includevano una dozzina di pillole, polveri, terapie iniettabili e ricette per preparare tisane, conosciute come decotti.

Secondo i media statali cinesi , l’Amministrazione statale della medicina tradizionale cinese afferma che tre formule e tre medicinali “hanno dimostrato” trattamenti efficaci per la malattia. Il quotidiano China Daily ha riferito che “esperimenti comparativi” hanno mostrato che un gruppo di persone con COVID-19 che hanno assunto Jinhua Qinggan, i granuli di erbe sviluppati per combattere l’influenza H1N1 nel 2009, sono migliorati più velocemente di quelli che non hanno preso le capsule e hanno testato negativo per il nuovo virus più di due giorni prima. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. Un altro studio comparativo descritto nel China Daily ha riferito che le iniezioni di Xuebijing, una miscela di cinque estratti di erbe che dovrebbero “disintossicare e rimuovere la stasi del sangue”, hanno ridotto il tasso di mortalità dei pazienti con malattie gravi dell’8,8%, quando combinato con medicinali standard.

I test anticorpali per il coronavirus cambieranno davvero tutto?

Huang Luqi, un praticante di MTC e capo dell’Accademia cinese di scienze mediche cinesi di Pechino, afferma che a partire da gennaio ha condotto prove su altri tre rimedi TCM per curare COVID-19 e ha scoperto che erano sicuri ed efficaci. Sul sito web degli studi clinici in Cina, i trattamenti sono descritti semplicemente come medicina tradizionale cinese. Secondo il sito Web, un rimedio mira a trattare i sintomi di COVID-19, un altro per evitare che casi lievi diventino gravi o critici e un terzo per ridurre il tempo impiegato da un paziente a testare il virus in modo negativo. Huang non ha risposto alle richieste di maggiori dettagli, ma afferma che i risultati saranno presto pubblicati.

Altri scienziati affermano che non ci sono prove convincenti che questi rimedi siano efficaci contro COVID-19. Sebbene gli studi abbiano avuto gruppi di controllo, i professionisti e i pazienti non sembrano essere stati accecati da chi riceveva il trattamento sperimentale. Le prove in doppio cieco sono il gold standard per valutare l’efficacia di un trattamento. “A meno che non possano essere dimostrate prove, non è etico commercializzare metodi TCM con affermazioni di effetti”, afferma Dan Larhammar, biologo cellulare dell’Università di Uppsala in Svezia.

Qualcosa non necessariamente migliore di niente

La fiducia delle persone nelle medicine complementari è comprensibile dato che non c’è accordo su ciò che funziona contro il COVID-19, afferma Paul Offit, un ricercatore di malattie infettive all’ospedale pediatrico di Filadelfia in Pennsylvania. Ma suggerire che le persone che provano medicine alternative potrebbe fare del male, dice. “La gente pensa che fare qualcosa sia meglio che non fare nulla. La storia ci dice che non è vero. “

Molti dei “decotti” promossi dalle linee guida ufficiali per il trattamento del COVID-19 del ministero della salute includono un’erba chiamata efedra, che contiene la pseudoefedrina stimolante. Estratti di erbe contenenti questa sostanza sono stati vietati negli Stati Uniti e in diversi paesi europei dopo una serie di morti negli anni ’90 e 2000 tra coloro che l’hanno utilizzata per la dieta o il miglioramento dell’energia .

Ernst afferma che senza prove chiare che questi trattamenti funzionano e sono sicuri, la Cina non dovrebbe inviarli in altri paesi .

“È necessario dimostrare che tutte le parti di un pacchetto funzionano”, afferma. Sebbene TCM sia un articolo di esportazione molto importante per la Cina, promuoverlo durante la pandemia “sembra sconsiderato e pericoloso”, dice. La Cina ha anche inviato maschere e altri dispositivi di protezione e ventilatori in molti paesi, compresi gli Stati Uniti, e ha contribuito con $ 50 milioni all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la sua risposta COVID-19).

Il coronavirus è disperso nell’aria? Gli esperti non possono essere d’accordo

Inizialmente l’OMS ha scoraggiato l’uso dei rimedi tradizionali per il trattamento di COVID-19. Per i primi mesi dell’epidemia, sono stati elencati sul sito web dell’agenzia come “non efficaci contro COVID-2019 e possono essere dannosi” .

Da allora la guida è stata aggiornata e l’avvertimento rimosso. Un portavoce dell’OMS, Tarik Jašarević, afferma che la dichiarazione originale “era troppo ampia e non ha tenuto conto del fatto che molte persone si rivolgono ai farmaci tradizionali per alleviare alcuni dei sintomi più lievi di COVID-19”. Jašarević afferma che la guida sottolinea che non esiste alcuna prova che qualsiasi medicina attuale, tradizionale o di altro tipo, possa prevenire o curare la malattia e che l’OMS non raccomanda l’automedicazione con alcuna sostanza come prevenzione o cura per COVID-19.

È improbabile che le critiche al proprio supporto da parte della Cina per i trattamenti TCM per COVID-19 prendano piede all’interno del paese. Alla fine di aprile, un medico in un ospedale nella provincia di Hubei è stato censurato e retrocesso dalle sue posizioni amministrative dopo aver pubblicato online che le raccomandazioni della Cina sui trattamenti COVID-19, in particolare i rimedi TCM, non erano basate sulla scienza. Il dottore disse a Nature che non poteva essere intervistato sull’argomento.