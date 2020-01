La carica di Koulibaly viaggia sui social

Come noto, Kalidou Koulibaly è ancora fermo ai box per infortunio. Il senegalese non ci sarà, dunque, per la sfida di stasera contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il difensore azzurro ha però lanciato un messaggio per i compagni, provando a caricare l’ambiente in vista del match di stasera: “Forza ragazzi!”, la stories pubblicata da Koulibaly su Instagram.