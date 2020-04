L’ Italia muore per Cv19 e a Rete 4 va in scena il teatrino della politica

Nel programma Stasera Italia Speciale va in scena il solito teatrino indecente della politica italiana. Infatti a Rete 4 nella trasmissione della signora Palombelli due tra i politici più importanti della scena italiana ed europèa invece di parlare dei problemi degli italiani si azzufano su questioni meschine I personaggi di qui si recita a soggetto di Rete 4 sono Tajan europarlamentare, vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo. e De Stefano Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri nei governi Conte I e II. Inizia prima l’onorevole Di Stefano che con una caduta di stile l, cosa rara nella politica di adesso, definisce ” Zimbello dell’Europa” Berlusconi .Tajani molto infastidito risponde ricordando a questo giovane politico tutto il lavoro che Berlusconi ha fatto durante la sua avventura come presidente del consiglio. In primis di aver messo pace tra Bush junior e Putin. Alla fine Tajani lo definisce un’analfabeta. Questa cattiva gestione della politica fa male solo al popolo italiano che ha una colpa quella di aver votato questi personaggi.