Koulibaly:” Gattuso? Ci ha dato fiducia ma dobbiamo migliorare.”

Koulibaluy ai microfoni di Sky Sport 24 parla del più e del meno. In questo stralcio parla del mister

Che ne pensi di Gattuso

Ci ha dato fiducia anche quando sbagliavamo parecchie partite. Ci ha trasmesso mentalità vincente. Ora però stiamo prendendo troppi goal e dobbiamo migliorare in questo. Guardando il girone di ritorno possiamo essere soddisfatti. Non dobbiamo avere rimorsi ma dobbiamo fare meglio a partire dall’ anno prossimo. Dobbiamo avere continuità e aver fiducia in noi