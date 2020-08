Koulibaly al Manchester City, ci siamo quasi

Quella contro il Barcellona potrebbe essere stata l’ultima partita di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli: trattativa in fase avanzata con il Manchester City.

Dopo aver chiuso e ufficializzato Nathan Akè, la dirigenza dei citizens starebbe chiudendo per un altro centrale di valore da mettere a disposizione di Pep Guardia. Kalidou Koulibaly sarebbe vicinissimo al passaggio al Manchester City. Secondo le ultime informazioni raccolte, la trattativa tra le parti sarebbe davvero in fase avanzata. Il centrale senegalese ha già l’accordo con il club inglese: il suo stipendio, infatti, dovrebbe essere di dieci milioni di sterline all’anno per i prossimi quattro anni. Continuano, invece, i contatti tra il Napoli e Fali Ramadani, l’intermediario che cura l’operazione. Aurelio De Laurentiis chiede almeno 80 milioni di euro per lasciar partire l’ex Genk. I citizens sarebbero vicinissimi ad accontentare le richieste del patron azzurro: sono ore febbrili per la chiusura dell’operazione.

Il Manchester City avrebbe battuto la concorrenza dei cugini dello United, che avevano mostrato grande interesse per il centrale del Napoli.