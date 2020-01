Klopp si ribella al FA CUP

Jurgen Klopp, allenatore tedesco del Liverpool, nuovamente su tutte le furie. Il tecnico dei Reds ha parlato dopo la rimonta subita ieri in FA CUP in casa dello Shrewsbury Town, squadra di League One. Il Liverpool conduceva il match per due a zero per poi subire la rimonta negli ultimi 25′. Rimonta che porta il club a dover affrontare nuovamente gli stessi avversari nel replay match, previsto nel regolamento delle coppe inglesi. Le lamentele sorgono sempre sulla stessa tematica: il calendario. Infatti, l’impegno accaderebbe nel bel mezzo della pausa invernale, prevista quest’anno in Premier League. Motivo che ha scatenato le ire dell’ex tecnico del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al termine della partita Klopp avrebbe spiegato il motivo, che risiede in una promessa fatta ai suoi ragazzi:

Lo scorso aprile, dagli uffici della Premier ci è arrivata una lettera.Ci chiedevano di rispettare la pausa invernale, di non organizzare amichevoli o disputare competizioni, di garantire un po’ di riposo ai nostri giocatori. E, guardate un po’, proprio in quelle due settimane di pausa dovremmo giocare il replay di FA Cup. Non ci saremo! Rispetterò quanto garantito ai miei ragazzi. Manderemo in campo, ancora una volta, i ragazzi dell’Under 23. Premier League, Mondiale per Club e Champions League: non possiamo giocare così tante partite”.

Come già accaduto in Carabao Cup, Klopp opterà per la selezione Under 23, i quali avranno il compito di rappresentare il Liverpool sul campo.