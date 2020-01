Kiss Kiss Napoli sulla trattativa Politano-Napoli: “Il gradimento del giocatore è totale”

Matteo Politano continua ad essere uno degli obiettivi azzurri in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli lavora per l’esterno offensivo dell’Inter, e le ultime indiscrezioni parlano di un gradimento concreto anche da parte del giocatore nerazzurro: secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il gradimento del giocatore per la maglia del Napoli, la città ed il club non è cambiato dalla prima trattativa che il club partenopeo ha intrattenuto con il Sassuolo.

