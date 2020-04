Kiss Kiss Napoli – Rinnovi Milik e Mertens, nessuna frenata!

Mentre il calcio è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, tanti addetti ai lavori guardano al futuro.

In casa Napoli si tiene sotto la lente d’ingrandimento la situazione di Milik e Mertens. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non risultano frenate sui rinnovi dei due giocatori, il tavolo è aperto per entrambi. Si discute e si capirà nelle prossime settimane l’evoluzioni, anche perchè si sta vivendo una situazione calcistica anomala. Se non si dovesse trovare l’accordo con Milik allora sarebbe venduto, l’altro andrebbe via a parametro zero”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube