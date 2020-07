Karnezis: “Si fa fatica a giocare ogni tre giorni!”

Karnezis ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24.Ecco le sue parole sula brutta prestazione di Bologna

Il pareggio di Bologna ha fatto arrabbiare Gattuso. “Noi cerchiamo di fare il meglio in ogni partita. A volte, in queste condizioni, le cose non escono come vogliamo. E’ un momento particolare per tutti. Si fa grande fatica a giocare ogni 3 giorni, ma non possiamo permetterci di rilassarci. Dobbiamo stare con la testa sul pezzo”.