Karnezis:” La sfida al Barca? Speriamo che ci pensi Manolas”

Karnezis a Sky Sport 24 parla della grande sfida al Barca

Vietato pensare solo al Barcellona. “E giusto. E’ una partita importantissima per tutti, ma non possiamo permetterci di pensare solo a quella sfida. Rischiamo di fare brutte partite e questo non va bene”.

Manolas? “Kostas è uno dei migliori difensori in Italia. Anche con la Roma ha mostrato le sue qualità. E’ insuperabile nell’uno contro uno. Ci conosciamo da tanto tempo, sono contento che siamo compagni. Speriamo ripeta quanto fatto con la maglia della Roma contro il Barcellona“.

Volete fare l’impresa col Barcellona. “Noi aspettiamo questa partita. Neanche loro vivono un momento bellissimo. In queste condizioni, può succedere di tutto”.