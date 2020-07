Juventus-Sampdoria: Le formazioni ufficiali

Tre punti per il nono scudetto consecutivo: dopo il passo falso con l’Udinese, la Juventus ci riprova tra le mura amiche. Allo Stadium i bianconeri ospitano la Sampdoria, già salva.

Maurizio Sarri regala più di una sorpresa: anzitutto, si rivede dal primo minuto Pjanic, in un centrocampo con i francesi Rabiot e Matuidi. Davanti c’è Cuadrado, con Bernardeschi soltanto in panchina. Danilo terzino destro, torna Bonucci al fianco di De Ligt in difesa.

Claudio Ranieri non è da meno e cambia volto alla sua Sampdoria, in quello che dovrebbe essere un 3-5-1-1 (sarà necessario vederlo in campo) con Ramirez a supporto di Quagliarella. Depaoli e Augello sulle fasce, resta in panchina Gabbiadini.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Chabot; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Augello; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.