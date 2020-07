Juve Stabia-Cremonese: Le formazioni ufficiali

La Juve Stabia scende in campo per affrontare la partita della vita contro la Cremonese. Vincere significherebbe avere la possibilità di evitare sia la retrocessione sia i play out. In campo mister Caseta sceglie questi undici.

Provedel, Fazio, Troest Allievi, Ricci , Mallamo, Calò, Addae,Canotto, Forte( c), Di Mariano

La Cremonese invece scende al ” Romeo Menti” per conquistare punti tranquillità Ecco la formazione ufficiale:

Ravaglia , Bianchetti, Crescenze , Ravenelli, Cliaton, Arini, Valzania Casgtagnetti,Ciofani, Palomba ,Zortea