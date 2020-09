Italia-Bosnia: Le formazioni ufficiali

L’Italia torna in campo: gli azzurri, a partire dalle 20,45 sfideranno al Franchi di Firenze la Bosnia ed Erzegovina, avversaria in Nations League.

Roberto Mancini riparte da Andrea Belotti: il ct preferisce infatti il Gallo a Immobile, che verosimilmente partirà titolare contro l’Olanda. A centrocampo sorpresa Sensi, preferito in regia a Jorginho, con Barella e Lorenzo Pellegrini ai suoi lati: out anche Zaniolo. Biraghi vince il ballottaggio con Emerson Palmieri come terzino sinistro, coppia Bonucci-Acerbi al centro della difesa.

Dusan Bajevic, privo di Pjanic in quarantena, punta ovviamente su Dzeko per guidare la sua formazione. Visca e Hodzic ai suoi fianchi, come terzino sinistro c’è Sead Kolasinac, obiettivo di mercato di Roma e Napoli.

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct: Dusan Bajevic.