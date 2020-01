Inzaghi :” A Napoli per vincere”

La Lazio tiene alla Coppa Italia, lo ha sempre dimostrato. Dopo aver battuto la Cremonese, ecco ai quarti di finale la sfida al Napoli. Gli azzurri, in forte difficoltà, puntano molto al trofeo nazionale come ancora di salvezza di una stagione poco soddisfacente fin qui. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato della partita di domani al San Paolo: “Sappiamo chi andremo ad affrontare, hanno problemi in campionato, ma sono una grandissima squadra. Per noi la Coppa Italia è importante, andremo a Napoli per vincere e passare il turno”.