Inter-Shakhtar Donetsk , le formazioni ufficiali

Inter-Shakhtar, le formazioni ufficiali:

Chi sfiderà il Siviglia? Inter e Shakhtar Donetsk si affrontano, nella gara secca di Düsseldorf, per staccare il pass per la finale di Europa League.

Antonio Conte conferma in toto l’undici visto contro il Leverkusen. Godin in difesa, D’Ambrosio e Young sulle fasce a centrocampo. Ancora out Eriksen, in attacco c’è la LuLa con Lukaku e Lautaro.

Luis Castro non regala particolari sorprese: in attacco ci sarà Junior Moraes supportato dal terzetto Marlos-Alan Patrick-Taison.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.