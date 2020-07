Inter addio tricolore. Genoa e Lecce si lotta per la A. Brescia torna in B.

Inter -Fiorentina ma non solo nelle partite della sera del post Parma-Napoli Infatti nell’utilità della classifica. Infatti a Genova c’è il derby della Lanterna tra la Sampdoria e Genoa che per i rosso-blu è un derby della disperazione.

A Lecce invece il Lecce deve battere la squadra del Brescia e sperare nella Sampdoria. La squadra già retrocessa , la Spal affronta la Roma. Torino e Verona si sfidano per le statistiche .

La serata inizia con un goal al Paolo Mazza di Ferrara dove la Roma con Kalinic dopo un batti e ribatti segna.

A Milano l’Inter che deve vincere per ritardare la festa dei bianconeri trova un nemico in Terracciano che prima su un auto tiro di Caceres e su un tiro di Lukaku respinge.

A Genova la squadra rosso-blu passa in vantaggio con Criscito su rigore assegnato da Guida per un fallo di Cooley su Pandev. A Ferrara la Spal pareggia con un bel colpo di testa di Cerri.

Ancora dai campi dove si gioca la salvezza arriva il goal.

Lo realizza Lapadulla con un perentorio colpo di testa. E mentre il Lecce vince la Samp regala a salentini il pareggio contro il Genoa. Il Lecce confortato dalle notizie che arrivano da Genova raddoppia di nuovo con Lapadulla che con un rasoterra al 32’ porta a due le reti contro il Brescia che vede avvicinarsi la B. A Milano intanto Terracciano salva la Fiorentina da un tiro ravvicinato di Lukaku.

A Ferrara inizia al 24’ la pioggia di goal della Roma contro la Spal segna Carlos Perez. Nel secondo tempo poi segnano ancora Kolarov su tiro da lontano per il 3-1 per la Roma e poi Bruno Perez per il 4-1.

A Milano l’Inter cerca di dominare sulla Fiorentina ma è sfortunata quando al 51 Sanchez su assist di Lukaku colpisce il palo.

La Fiorentina risponde con un’azione di Crutone in contropiede che aspetta Ribery il quale vede Castrovilli il cui tiro raso terra è preda di Handanovic.

A Torino al 56’ Nkoulou atterra Borini. L’arbitro assegna la massima punizione che lo steso Borini realizza. Passano solo 4’ al 60’il Torino pareggia con un’incornata di Zazza su cross di Ansaldi.

Intanto al via del mare di Lecce il Brescia tenta di ruggire e accorcia con Dessena.

Tremano i polsi ai leccesi anche perché al 74’ Jagiello ruba il pallone a Bereszynski e serve Lerager, il rossoblù infila il pallone nell’angolino basso.

A Ferrara c’è il quinto goal della Roma sulla povera Spal.Lo realizza Bruno Peres. Il Lecce impaurito dal vantaggio del Genoa, segna al 78’ con un’azione di contropiede segna il definitivo 3-1 con Saponara che rimette, al meno per il momento, le cose apposta per i salentini e manda definitivamente la leonessa d’Italia in serie B.

A Milano Handanovic evita la beffa salvando da distanza ravvicinata, la porta nero-azzurra, da un tiro di Irola. A Ferrara il nuovo Golden Boy Zaniolo risponde alle critiche segnando un goal alla Francesco Totti per potenza e progressione.

Al 91’ il giovane giocatore giallo-rosso prende il pallone a centrocampo e con una ottima progressione arriva in area della Spal dove scocca un tiro che uccella il portiere. Le sfide finiscono qua.

L’Inter pareggia e domani vedrà la Juve festeggiare, a meno di clamorosi eventi, il suo scudetto più falso conquistato in un falso campionato.

Per Torino e Verona un punto utile per una serena permanenza in A da parte di tutti.

Il Genoa invece con la vittoria del Derby cerca di non farsi risucchiare dal Lecce vincente in casa contro il Brescia. .

Per il Brescia si aprono le porte de purgatorio della serie Bserie a