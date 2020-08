Insigne:” Il Barca? Bravi loro ma …!”

Insigne risponde alle domande di Modugno inviato di Sky Sport

i aspettavate un Barcellona così?

“Sapevamo che loro hanno staccato il campionato e si sono caricati bene per questa partita. Poi giocare in Champions ha un altro sapore, per loro e per tutti, sono arrivati pronto. Sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto. Bravi loro, ora stacchiamo un po’ e cercheremo di fare una grande stagione l’anno prossimo, ripartendo da zero e provando a migliorare”.