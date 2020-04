Insigne:” Hamsik? Ci sentiamo spesso.Se penso al Lecce….!”

Insigne ha rilasciato un’intervista al Roma. In questa parte parla del suo amico Hamsik e ripensa alla sfida persa contro il Lecce. L’intervista è riportata dal Roma di oggi

“Quando Hamsik ha salutato tutti a gennaio del 2019, Insigne è diventato il capitano del Napoli. Ha coronato il sogno di una vita. I compagni di squadra lo tengono molto in considerazione. «Ci sentiamo spesso sul gruppo – ha detto Lorenzinho – scherziamo tra di noi, tra chi si rasa i capelli, chi la barba. Gli ho detto di stare tranquilli, di allenarci per farci trovare pronti quando riprenderemo, per ripartire da dove ci siamo fermati. Stavamo facendo bene. Ma se ripenso la partita col Lecce… Vorrei rigiocarla di nuovo perché non abbiamo fatto bene, sprecando tante occasioni. Ma abbiamo fatto anche grandi partite, come col Barcellona. E questo è merito del mister e dello staff che ci hanno preparati al meglio per affrontare quelle partite».