Insigne:” Con il mister si può migliorare!”

Insigne ai microfoni di Sky

Nei prossimi anni potete raggiungere livelli ancor più alti?

“Penso di sì. Il Barcellona ha tanti calciatori di fantasia, noi per tutto il campionato abbiamo provato a giocare da squadra e stasera non l’abbiamo fatto al 100%. Con Gattuso possiamo ancora migliorare. Quest’anno è stato particolare, abbiamo giocato il ritorno dopo tanto tempo. Il Barcellona ha avuto una settimana per staccare la spina, noi abbiamo giocato il campionato finora. L’anno prossimo cercheremo di ripartire col piede giusto”.