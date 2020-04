Insigne al Roma:” Ringrazio Gattuso per questo motivo!”

«Gattuso mi ha fatto sentire subito importante», Lorenzo Insigne non nasconde la sua stima per un allenatore che, nel momento più difficile della sua carriera azzurra, è riuscito a farlo risalire velocemente. I rapporti degli ultimi tempi tra il capitano e Carlo Ancelotti, infatti, non erano idilliaci. Forse non lo erano mai stati. Ma prima di essere esonerato, l’ex allenatore aveva deciso di mettere un po’ da parte il Magnifico. Per ragioni tecniche e anche caratteriali. Non sono stati pochi gli scontri tra i due. L’anno scorso si dovettero confrontare a casa di Carletto dopo una sostituzione che costò all’attaccante molti fischi. C’erano anche il manager Raiola e De Laurentiis a quell’incontro. In questo torneo, poi, fino alla scelta del patron di mandare via Ancelotti sono state tante le situazioni tese. Ma il passato è passato. Sì perché poi è arrivato Gattuso e la storia di Insigne è cambiata. Ha cominciato una nuova vita il capitano. «Dal primo giorno che è arrivato – ha raccontato il capitano a Kiss Kiss Napoli – mi ha IL PERSONAGGIO Prima dell’arrivo di Ringhio, il capitano era stato messo da parte da Ancelotti per ragioni tecniche e caratteriali «Ho un bellissimo rapporto col mister, mi sento per gli allenamenti e per altre questioni» Napoli, la nuova vita di Insigne «Gattuso mi fa sentire importante» subito parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per gli allenamenti e per tutte le altre questioni».