Insigne al Roma :” Ho nostalgia del campo”

Il capitano del Napoli ha espresso la sua nostalgia dal campo Lo fa attraverso il Roma di oggi.

Stava andando bene il Napoli fino allo stop per colpa del Coronavirus. Stavano risalendo gli azzurri grazie anche ad ottime prestazioni di Insigne. Il capitano si è legato molto all’ allenatore calabrese si allena anche bene tenendo fede anche ad una dieta ma il campo è tutta altra storia. «Mi manca tanto allenarmi e giocare – ha proseguito Insigne -. Ma non solo a me, credo a tutti. Stiamo facendo un grosso sacrificio e dobbiamo continuarlo a fare finché non finirà tutto. La cosa importante è la salute. Ci stiamo allenando a casa. Ora preferisco farlo fuori al balcone, così poi si riprende tutto al più presto.”