Insigne a Sky Sport:” Noi la bestia nera dei Reds”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Sky in vista degli ottavi di finale di Champions League, parlando della doppia sfida contro il Liverpool. “Abbiamo fatto una partita stratosferica, ogni volta che li abbiamo incrociati abbiamo fornito grandi prestazioni, siamo diventati un po’ la bestia nera del Liverpool perché tra andata e ritorno gli abbiamo preso quattro punti, questa è una grande soddisfazione. Siamo usciti con un pareggio che è servito a molto, non è amarezza ma delusione dopo la partita perché volevamo la qualificazione con un turno di anticipo. Dopo c’è stato un po’ di casino che si poteva evitare, colpa di tutti. Non dobbiamo pensare al passato, la cosa importante è stata rimanere compatti e uniti tutti insieme”.