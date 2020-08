In volata vince il primo campione d’Italia di ciclismo del post Covid 19

Vince in volata in un finale thirling il primo campione italiano di ciclismo del post Covid 19. A vincere è stato Giacomo Nizzolo che ha bruciato il pure esperto Davide Ballerini in volata. La gara si è decisa solo negli ultimi chilometri. Giacomo Nizzoo ha vinto in maniera eroica. Infatti era prima caduto poi si era rimesso in bici e aveva recuperato sul gruppo di testa dove oltre a Ballerini c’era Vincenzo Nibali che anche stavolta ha deluso le aspettative. Sul muro della Visa c’è stata la vera selezione. Qui Ballerini si poneva a capo del gruppo di testa. Nizzolo intanto rientrava da dietro e con pazienza e sacrificio aspettava il suo momento. Il momento arrivava quando agli ultimi metri beffava Ballerini che già sentiva la maglia tricolore cucita sulla sua pelle.